中華職棒／王柏融5年3000萬基本薪 猿隊也滿意NOWnews今日新聞 (2017-01-04 17:25)
Lamigo桃猿隊今天公布薪資，超級新人「大王」王柏融合約破天荒從原本的月薪10萬元，一口氣跳升至50萬元，並且他跟猿隊簽下的5年大約，只要滿足球團、中職旅外規章，還有他個人意願，明年球季打完就有機會旅外。
猿領隊劉玠廷表示：「5年的合約，現在看來幅度相當高，也沒有案例，但對球團來說也是相當滿意的合約。」
王柏融簽下的合約為3+2合約，若前3年保證50萬合約都達成，後面2年有機會達成月薪55，60萬元的狀況，也就是說，王柏融確定可以拿到3000萬元合約，剩下180萬元就是激勵獎金。
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