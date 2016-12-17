台灣劣質油案 涉案港商被判無罪中央社 (2017-01-04 17:28)
（中央社記者張謙香港4日電）涉及2年前台灣劣質油案的1名香港商人及1名文職人員今天被香港法院裁定罪名不成立。
2014年，台灣爆發劣質油案，有人把劣質豬油充當可食用油，而這些劣質油來自香港。
香港當局經調查後，起訴涉案的出口商、「金寶運」公司董事江桂才，以及公司職員黎玉均，他們的罪名包括與英匯公證行串謀製造虛假文書，訛稱豬油沒受污染和適合食用。
但官方香港電台報導，區域法院裁定2人罪名不成立。
報導表示，區域法院法官宣判時說，雖然2人在事件中有嫌疑，但英匯公證行負責人無法確認偽造檢驗報告的指示來自2人。
在此之前，英匯公證行負責人已承認在事件中串謀製造假文書罪，被判入獄2年。1060104
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