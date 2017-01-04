SBL／主宰禁區 布拉獲選為12月最佳球員NOWnews今日新聞 (2017-01-04 17:03)
SBL超級籃球聯賽12月單月最有價值球員出爐，由達欣洋將布拉（Sim Bhullar）獲得。
布拉在12月打出平均20.9分、15.5籃板、3.1火鍋的優異表現，其中火鍋為聯盟第一，得分以及籃板則名列第二。
達欣目前以13勝5敗的成績暫居聯盟龍頭，布拉的表現絕對是一大功臣，226公分的巨大體型讓他在禁區佔盡優勢，也被各隊認為是本季最難對付的洋將。
得獎的布拉相當開心：「我很開心能夠得到這個獎項，這表示我有好好幫助到這支球隊，有正確地做好教練交待的工作。」
布拉並表示球隊還在持續磨合當中，相信達欣會持續有更好的表現，並會拿下最後的冠軍。
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