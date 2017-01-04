中華職棒／王柏融合約「3+2」 須達成最低出賽門檻NOWnews今日新聞 (2017-01-04 17:08)
王柏融今年球季後簽下一張五年總值3180萬元的合約，經過詢問領隊劉玠廷後確認，王柏融此合約嚴格來說是「3+2」，最後兩年需達成一定的基本門檻，才能獲得加薪。
劉玠廷解釋說，王柏融要拿到後兩年的加薪合約，首先他必須達成一定的出賽條款，才能得到薪水的增幅，不過基本上每年保底都是50萬。
關於旅外問題，他認為只要符合聯盟規章，然後又能符合聯盟、球隊、球員的期待，那到時候若有這個機會，三方都可以再來詳談，有沒有旅外條款其實沒有差。
這次簽下5年的合約，在過去中職沒有這樣加薪幅度的案例，不過球團認為，若把時間拉長來看，其實對球隊本身來說也是相當滿意。
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