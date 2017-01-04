王柏融月薪翻5倍 合約總值3180萬元中央社 (2017-01-04 16:56)
（中央社記者林宏翰台北4日電）中華職棒去年度最有價值球員「大王」王柏融與Lamigo桃猿簽下5年合約，總值達新台幣3180萬元，附帶旅外條款，本季月薪50萬元是上季月薪的5倍。
王柏融在2015年下半季以簽約金500萬元加盟Lamigo桃猿，去年完整球季月薪10萬元，季後在拿下年度MVP、新人王、打擊王、安打王、最佳十人、金手套等大獎後，本季薪水受各界關注。
王柏融單季200安、打擊率4成14都是在中華職棒前所未有的成績，加上29支全壘打、24次盜壘、105分打點的全方位表現，果然以壓倒性的票數拿下聯盟年度MVP。
在王柏融之前，林益全在2009年新人球季也曾囊括年度MVP、新人王等多項大獎，當時月薪從11萬元翻倍為22萬元。
如今王柏融月薪直接翻5倍，也成為中華職棒史上最短時間內晉升50萬元俱樂部的新人。
根據球團發布的合約內容，王柏融2017年到2019年這3年間的月薪是50萬元，2020年月薪55萬元，2021年月薪60萬元。
除了王柏融之外，桃猿隊談薪大致底定，先發左投王溢正簽下3年複數年合約，每年月薪分別38萬元、42萬元、47萬元。王溢正較去年相比，加薪10萬元。
主力牛棚陳禹勳今年月薪34萬元，與去年月薪21萬元相比，加薪13萬元。另一名主力牛棚林柏佑進入複數年合約第2年，月薪30萬元。
野手方面陳俊秀月薪42萬元、林泓育月薪50萬元，都是原有的複數年合約；朱育賢加薪8.5萬元，月薪來到15萬元；陽耀勳加薪6萬元，月薪18.5萬元；郭嚴文月薪持平32萬元。1060104
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
asics 慢跑鞋．ASICS 風衣 外套．asics 腰帶．asics 亞瑟士 經典．asics 腰包．asics 外套．asics 羽球．asics 亞瑟士 慢跑鞋．asics 葡萄．asics 檸檬．亞瑟士 asics 慢跑鞋．asics B400N．asics 慢跑鞋 GEL-1160．ASICS H900N 帆布鞋．asics AARON 休閒鞋．asics 水壺．asics gt-2000．asics 鞋墊．Asics 運動毛巾．Asics gt-2150．ASICS CT．asics 短褲．asics 巧克力．ASICS NIMBUS．Asics 印花．asics 桌球．asics 帆布鞋．asics 長褲．asics 上衣．asics 魔鬼氈
Master為何為他破例 這位老人是中國圍棋的魂【北京新浪網】
Master帶來圍棋技術革命 重新教你妖刀大雪崩(多譜)【北京新浪網】
柯潔雖敗卻看到慢棋希望 人類虧在心態和判斷【北京新浪網】
古力：圍棋真理被改變 胡耀宇：AI未必碾壓人【北京新浪網】
Master選對手如皇上點妃翻牌 柯潔朴廷桓排隊苦等【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》