中華職棒／王柏融明年月薪50萬 和小胖並列球隊薪水王NOWnews今日新聞 (2017-01-04 16:30)
Lamigo桃猿隊談薪大致底定，打者王柏融簽下五年總值3180萬元的複數年合，明年月薪將高達50萬元，和陣中主戰捕手林泓育並列球隊第一。
王柏融在2016年拿下年度最有價值球員大獎，而且上一季打破多項紀錄，包括單季200安、史上最高的.412打擊率，還拿下最佳九人及金手套，可說是去年的最大贏家。
「小胖」林泓育在2014年季中獲得換約，當時的月薪新台幣26萬元以及2015年的月薪31萬元都調升成40萬元，去年月薪為45萬元，2017年及2018年月薪則分別為50萬元和55萬元，成為當時球隊最高薪球員。
王柏融這份合約簽下來後，也確定和林泓育並另列桃猿薪水王，兩人明年都是50萬的月薪。
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