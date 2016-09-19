▲Lamigo桃猿王溢正。（圖／記者林柏年攝，2016.09.19）

Lamigo桃猿隊今天公布談薪結果，先發投手王溢正獲得三年複數年合約，他在2017年月薪調增10萬元而成為38萬元、2018年及2019年的月薪則分別為42萬元、47萬元。

王溢正之前受訪時就有說過，很希望球團給他一紙複數年合約，如今他也成為猿隊本土投手一哥，每月均薪為42.3萬元，僅次於鄭凱文53萬元，陳鴻文51萬元，潘威倫50萬元。