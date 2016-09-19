中華職棒／猿綁3年約 王溢正均薪將成40萬NOWnews今日新聞 (2017-01-04 16:42)
Lamigo桃猿隊今天公布談薪結果，先發投手王溢正獲得三年複數年合約，他在2017年月薪調增10萬元而成為38萬元、2018年及2019年的月薪則分別為42萬元、47萬元。
王溢正之前受訪時就有說過，很希望球團給他一紙複數年合約，如今他也成為猿隊本土投手一哥，每月均薪為42.3萬元，僅次於鄭凱文53萬元，陳鴻文51萬元，潘威倫50萬元。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
asics 慢跑鞋．ASICS 風衣 外套．asics 腰帶．asics 亞瑟士 經典．asics 腰包．asics 外套．asics 羽球．asics 亞瑟士 慢跑鞋．asics 葡萄．asics 檸檬．亞瑟士 asics 慢跑鞋．asics B400N．asics 慢跑鞋 GEL-1160．ASICS H900N 帆布鞋．asics AARON 休閒鞋．asics 水壺．asics gt-2000．asics 鞋墊．Asics 運動毛巾．Asics gt-2150．ASICS CT．asics 短褲．asics 巧克力．ASICS NIMBUS．Asics 印花．asics 桌球．asics 帆布鞋．asics 長褲．asics 上衣．asics 魔鬼氈
Master為何為他破例 這位老人是中國圍棋的魂【北京新浪網】
Master帶來圍棋技術革命 重新教你妖刀大雪崩(多譜)【北京新浪網】
柯潔雖敗卻看到慢棋希望 人類虧在心態和判斷【北京新浪網】
古力：圍棋真理被改變 胡耀宇：AI未必碾壓人【北京新浪網】
Master選對手如皇上點妃翻牌 柯潔朴廷桓排隊苦等【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》