湖人前鋒Julius Randle（蘭德爾）在4日宛如裝上太陽能之翼般亮眼，攻下19分14籃板11助攻，加上團隊大下三分雨，終場湖人便以116比102擊敗灰熊。

這是Randle本季第2次拿下大三元，傳出11次助攻則是生涯新高表現，總教練Luke Walton表示在前一天練球時有對Randle較為嚴厲的要求，很高興他能夠以實際表現來給予回應：「我會繼續用高標準來看待他（Randle），因為我知道他會是個偉大的球員。」

湖人此役三分手感火燙，在前三節便投進團隊本季新高17記三分球，提早奠定勝基，其中D'Angelo Russell和Nick Young都各貢獻6發三分砲火。

Russell全場共拿下18分，Young則是攻下全隊最高20分，Yiung近9場比賽共投進42記三分球，命中率高達56％，手感熱得發燙。

灰熊以Marc Gasol拿下22分最佳，Mike Conley有21分進帳，至於上個月才復出的「高富帥」Chandler Parsons顯然還在找尋比賽狀況，先發上場15分鐘拿下2分2籃板。

灰熊總教練David Fizdale相當不滿球隊表現，賽後表示此役全隊彷彿行屍走肉一般、不知為何而戰，完全沒有在比賽狀態中。