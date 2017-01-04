土耳其夜總會襲擊：當局拘捕5名極端組織嫌疑人北京新浪網 (2017-01-04 16:09)
原標題：土耳其夜總會襲擊事件：當局拘捕5名極端組織嫌疑人
中新網1月4日電 據外媒報導，土耳其當局於當地時間4日拘捕了5名據稱是極端組織「伊斯蘭國」成員的人員，他們疑與伊斯坦布爾跨年夜夜總會襲擊事件有關聯。
報導稱，目前尚不清楚這5人在何處被拘捕。
土耳其最大城市伊斯坦布爾一家夜總會1月1日凌晨發生槍擊事件，造成至少39人死亡、近70人受傷。土政府表示事件是恐怖襲擊。事發後，極端組織「伊斯蘭國」宣稱對此事負責。
目前，土耳其當局仍在搜捕製造這起襲擊事件的槍手。土耳其外交部長4日表示，已經確認了槍手的身份。但他沒有提供任何進一步的細節。
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