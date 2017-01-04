「藝群人。文創市集」義守大學創藝萌芽



(中央社訊息服務20170104 15:47:53)義守大學「藝群人。文創市集」今(4)日閃亮登場，以跨院整合串聯兩院三班，融入濃濃原味風，以「展演」、「手作」、「分享」三種型態呈現，學子從活動中吸取更多文創實作經驗。



「藝群人」文創市集今天上午在行政大樓三樓川堂舉行，有「展演」、「手作」、「分享」三種活動；市集以熱力四射的原民舞蹈及音樂拉開序幕，並有三系學生靜態攝影作品展、手作月桃葉玫瑰花、印度指甲花手繪體驗及造型棉花糖與「小米蜂爆，瀝酒甜心-蜂蜜米釀爆米花」等文創展演與手作產品，吸引了眾多學子前往體驗及品嘗。



義守大學舉辦「藝群人」一日文創市集，是學碩士班首次聯手，由大眾傳播學系碩士班帶領觀光餐旅原住民專班、傳播與設計原住民專班共同規劃，由尤美茜、曾士杰、李嘉崑3位老師指導。



義大副校長李樑堅表示，新穎的展演方式是另類創新教學模式，文創理論與實務應用結合，發展出不同的文創特色，「藝群人」是學生學習成果最好的展現。



市集以跨院合作及行銷規劃，讓學生藉由文創策展過程中，培養媒體行銷、活動規劃、產學合作及文化創意等方面的能力與經驗。李嘉崑指出，文創源自生活的點點滴滴，透過創意方式，讓在地文化展現另一種風貌，提醒我們更愛護更關心自己的根所在。



他表示，希望讓同學走出課本或抽象名詞，直接與多元文化進行第一手體驗；同時跨領域合作，讓不同創新教學的作品能「重現」，配合不同的文創元素，持續的在校園裡開創一個文創展演空間，讓這股濃厚的文創能量落實到學生生活。



「藝群人」活動執行秘書尤永商表示，期待透過市集建立義大與地方文創產業互動交流的平台，讓義大學生文創競爭力更上一層樓。



訊息來源：義守大學



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