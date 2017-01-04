一位實戰的臨床醫學教育家─中國醫藥大學沈戊忠院長傳承講座「我的臨床教學：從教科書到教學網站」



(中央社訊息服務20170104 15:46:27)『只要老師認真帶學生，學生就會更用功。』為此，獻身醫學教育的沈戊忠院長誨人不倦一直走在最前面……



滿腔教育熱忱的中國醫藥大學健康照護學院沈戊忠院長更運用現代資訊科技來協助教學，他率先運用網路學習概念建構的『沈伯伯教學網站』，近年來成了各醫學院學生都喜愛的學習資源，也是國校長內建立醫院影像傳輸Pacs系統的先行者。



「原來我早在雲端，只是不知道。」沈戊忠院長近幾年藉著網際網路的運算方式、筆電和電腦編輯資料，透過雲端交換共享軟硬體資源和資訊，為忙碌的臨床教師生涯增加工作效率；他說，數位化教材取代以往的教科書，醫院教學部的醫智庫，自己的教學網站、facebook等工具，讓我節省了反覆講課的時間及力氣，可以跟醫學生直接看臨床案例，一起談臨床症狀，醫療社會學、倫理學、健保政策…



『我如果會用，你就會用；』在網路資訊的時代，知識取得快速，老師也應該要與時俱進改變授課內容，這是沈院長最常鼓勵同仁的一句話，要善用雲端軟硬體功能一朵雲；而中國醫藥大學醫療體系就是國內第一家使用影像診斷傳輸系統的醫院。 中國醫藥大學教師發展中心於去年12月23日舉辦的【傳承系列講座】，邀請沈戊忠院長以「我的臨床教學：從教科書到教學網站」為題分享教學生涯的獨到之處與寶貴經驗；位於立夫教學大樓6樓第一會議室的講座會場，校院教職同仁參與踴躍，他還回應相關提問場面互動熱絡。



溫文儒雅的沈戊忠院長坦言，他想傳達的是，「我也曾經年輕、曾經輕狂」、「我對教學的熱誠」以及「我對自己的一份感動」。



1977年畢業於中國醫藥大學醫學系的沈戊忠院長，在台北榮總接授完整的放射科住院醫師及總醫師訓練，並曾赴法國進修神經放射科；1983至1995的12年間，他出版了5本書，其中4本是獨自完成，書中的影像材料都是自己整理的臨床案例，自己編章節、目錄、索引，甚至親手用電腦排版的，其中「電腦斷層攝影入門」及「神經放射診斷學」兩本是暢銷書。



對於編寫教科書的珍貴經驗，沈戊忠院長回顧往昔，從30多年前使用的中文打字機談起，排版、沖洗相片，一張張的拍、又一張張的剪貼，雖備極辛勞，卻有莫名的成就感。



時至今日，沈戊忠院長還以個人的專業技術為古生物化石，用X-光、CT照相做研究，他興緻盎然的說，歐美有許多醫學中心的放射科，常跟考古學家，生物學家合作，12年前我們曾為自然科學博物館的埃及木乃伊照過X-光及CT，影像至今仍在展出中。



凡走過的，必會留下痕跡。幾年前，沈戊忠院長搭醫院交通車去台北參加衛生署舉辦的一項政策說明會，途中接到一位陌生人的電話：「沈醫師，我是保力公司的李董事長，你一定不認識我，民國77年你曾經寄一本你的大作送給敝公司，當時我沒有回信向你道謝。最近我又把你的書拿出來看，讀了你寫的序言，看到書裡面你細心的用敝公司出品的箭頭、英文字型貼在照片上，心裡非常的感動，因此從台中榮總查到你的電話，今天冒昧的打這個電話給你」。



李老闆的話，勾起沈戊忠院長十多年前的回憶……在回家的路上，不自覺的回憶起十五年前，經常於夜深人靜的時 候，在書桌前、燈光下，我很有耐性地把2mm到10mm大小的箭頭及英文字母精確地標在圖片上每一個正確的位置，而這些用心在十五年之後，竟然會感動一位陌生人。



某一天，沈戊忠院長去台大公館院區拜訪醫學影像部主任，一位R1在接待時，看了他的名片，愣了一下，叫他【老師】， 沈院長也愣了一下，問對方為何叫他老師？R1說，「我讀台大醫學系，雖然您沒教過我，我喜歡影像學，我學生時代就讀您的書，上您的網站學習很多知識。」



『快樂』是有情眾生心靈的渴望；福智人沈戊忠院長的人生領悟是，《觀功念恩》就能開啟快樂人生。為此，沈伯伯秉持宗教情懷四處傳播快樂人生密碼，對生命教育盡心，最讓人動容。



家人對我的愛，一直是我努力不懈的動力。沈戊忠院長不諱言，有時我都會被自己的傻勁感動，希望我努力的精神能做為子女的典範。



黃榮村前校長以貴賓身分引言說，「沈戊忠院長其實比我還年輕，你別看他滿頭白髮，身體裡面還有當年黃花崗烈士，那顆革命青年跳動火熱的心。沒有這個了解，你就不能真正看懂沈伯伯的教學網站，也不容易真正體會他在2014獲得臨床醫學教育終身貢獻講的意義。」



黃榮村講座教授說，「在我到中國醫藥大學以前，他已經擔任過醫學系主任，參加推動CMU的第一次醫學教改，引進PBL，規劃organ-base課程，通過TMAC，後來我們那位令人懷念有點難搞但卻有貢獻的關超然，就是透過沈院長來CMU的。後來他出任教務長，終於匍匐前進拿到教卓計畫，又出任醫學院院長，不毀其志繼續推動第二次教改，他在醫五到醫六學生開始到醫院進行新制臨床醫學教育實習時，親自帶領醫學影像判讀，他是一位實戰的臨床醫學教育者。



他是國內建立醫院全院影像傳輸Pacs系統的先行者，他後來從沒漏過可用的教學資訊系統，現在流行的MOOCs、翻轉教學、與混成系統，它老早就在沈伯伯教學網站中應用。不過，這都不是讓他獲得驚人成功的要點，最重要的是他這個人。他從中榮到CMU已20來年，當時若非因為毋忘出身的愛校情懷，與革命青年的熱血，對一位已小有成就的主任級主治醫師而言，是很難做出遷移的決定的。除此之外，他的平常心與阿婆心，才是諄諄善誘讓學生如沐春風的主因。」



訊息來源： 中國醫藥大學



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