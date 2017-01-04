遠東科大扭蛋藥罐 像玩具卻能幫助老人病患



(中央社訊息服務20170104 14:56:05)帕金森症候群、中風、或一些老人疾病，常會造成病人及老人手抖症狀。當藥罐開口太大，老人或病人想吃藥又沒人在旁邊輔助時，很容易讓藥丸一次掉很多顆下來，要一次只拿一顆藥，對有手抖症狀的病人更是加倍困難。



遠東科技大學工業設計系學生石峻誠、陳盈佑、陳怡君為讓有手抖症狀的人，在拿藥方面能變得較為輕鬆，而且不需要旁人輔助，只要輕扭罐子，就能掉出藥丸。扭蛋是小朋友很常見的玩具，「扭蛋藥罐」是運用扭蛋概念，上方設置開關，底部設置藥丸孔，只要輕轉開關，藥丸便會掉下來；該設計還將罐子分隔層，可放各種藥丸，再將每個隔層的藥丸孔分大小，只要扭轉下面便能讓不同大小的藥丸輕鬆掉下。在材質上該產品選擇塑膠，一方面是比較輕，另一方面是如果不小心沒拿好而掉下去，罐子並不會因此而破碎。罐子設計一次只掉一顆，能讓有手抖症狀的人輕易拿取藥丸，減少掉太多藥丸而延緩吃藥時間的意外發生。



工設系指導老師林松義與周德明表示，很多設計或發明，常常是從遊戲或小玩具引發聯想，對人卻能產生莫大助益。對慢性病患者，動輒一次要吃六、七顆藥丸，一個月的份量著實不少，出門旅行帶個藥袋，真不方便。「扭蛋藥罐」此時也可發揮作用，像是小型分藥器，既輕便又不占空間，能給病人帶來很大的便利性。



系主任王世杰表示，102年才成立的工業設計系，今年才有第一屆畢業生，設立目的在培育工業設計人才，將電腦技能、美術工藝技能、專業設計與製造的知識充分運用在工業設計領域上，以因應工業設計問題的新趨勢所整合而成。師生團隊參加國內外各種發明、設計大賽，都能有優秀的成績展現，期待培育具人文、藝術、科技素養與創意思考能力及專業倫理與團隊合作精神的專業人才。



訊息來源：遠東科技大學



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