南大學生服務營隊 寒冬送暖至偏鄉



(中央社訊息服務20170104 14:44:13)寒假即將來臨，國立臺南大學學生社團服務隊的愛心與熱情不放假，持續遞送人間溫暖至偏鄉，為當地學童提供課業與生活品德輔導。為激勵各服務團隊士氣並傳達全校師生的祝福，臺南大學特於今日（1/4）下午1時30分在該校誠正大樓1樓川堂舉行「授旗儀式」，由黃宗顯校長親自主持，宣告106年度寒假社會服務營隊正式啟動。



每年南大社團及系學會都在寒假期間自發性地組成服務團隊前往各地服務，今年共有7個營隊，其中「106年教育部補助教育優先區中小學生寒假營隊活動計畫」有5個營隊，由小太陽服務社、愛心社、海鷗社、康輔社及特殊教育學系分別前往台南市小新國小、關廟國小、安定國小、鎮海國小及後營國小，讓當地的學童在假期中體驗更多課外活動的學習知識與經驗。



此外，英語學系系學會辦理「柯南道爾。英倫懸案」高中英語營，配合活潑的課程設計，讓高中生在歡樂中學英語，並提升外語能力；由福智青年社舉辦的「大專生命成長營」，將帶領大學生認清自己的生命，體會生命的價值，成為一個具有青春與活力、智慧與遠見的大專青年。



南大黃宗顯校長除到場授旗外，也提醒同學們在營隊活動期間須以安全為第一優先考量，並積極發揮助人為樂及樂於學習的南大精神，同時預祝大家收穫滿滿。黃校長期勉南大學生多利用課餘時間從事各類社會服務，累積服務能量，不僅能充實大學生活，亦能創造令人感動又印象深刻的青春時光。



訊息來源：國立台南大學



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