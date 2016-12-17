四川市長書記遭槍擊 嫌犯為市國土局長中央社 (2017-01-04 16:12)
（中央社台北4日電）中國大陸四川省攀枝花市會展中心上午發生一宗槍擊案件。市委書記張剡、市長李建勤受傷，而開槍嫌犯、攀枝花市國土資源局局長陳忠恕，則當場在會展中心一樓自殺身亡。
川報觀察快訊引述攀枝花市政府新聞辦消息，4日上午10時50分，一名持槍人闖進攀枝花市會展中心會場，對正在開會的市委、市政府主要負責人進行連續射擊後逃竄。
傷者包括市委書記張剡、市長李建勤，他們送醫後無生命危險。由於陳忠恕死亡，相關案情仍待釐清。
星島日報報導，從張剡及陳忠恕的簡歷來看，兩人應從2006年開始，就一直在攀枝花市共事。
陳忠恕1988年從攀枝花下屬的鹽邊縣文教局幹部起步，2005年3月，從攀枝花下屬的中共米易縣委副書記、政法委書記調任攀枝花市城市管理局副局長、黨組副書記，此後一直在攀枝花市工作。
張剡於2006年12月從中共遂寧市委副書記、紀委書記、市委黨校校長調任攀枝花市委副書記。1060104
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
河南警方闢謠「大學生娶同學媽媽」：假新聞【北京新浪網】
印度發生大規模性侵案 官員：她們穿著「太西式」【北京新浪網】
政解|河北建世界最大防塵網 專家：不是徹底的降塵措施【北京新浪網】
誰在縱容服務區里亂收費？【北京新浪網】
2016年北京土地出讓44宗 創十二年新低【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》