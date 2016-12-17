（中央社台北4日電）中共中央紀律檢查委員會暨中國大陸監察部官網今天公布，中共天津市前市委代理書記、市長黃興國因嚴重違紀被開除黨籍和公職（雙開）。



公告表示，黃興國嚴重違反政治紀律和政治規矩，「妄議中央大政方針，破壞黨的集中統一」，陽奉陰違，搞迷信活動，打探涉及本人的問題線索，對抗組織審查。



公告指出，黃興國違反組織紀律，違規選拔任用幹部並收受財物，封官許願，任人唯親；違反廉潔紀律，收受禮品、禮金，縱容、默許親屬利用其職務上的影響獲取巨額利益，利用職權和職務上的影響為其子謀取私利，在企業經營等方面為他人謀取利益並收受巨額財物。



公告提到，黃興國違反工作紀律，違規安排出訪隨行人員，對身邊工作人員失察失管。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物問題涉嫌犯罪。



日前，經中共中央批准，中共中央紀委對黃興國嚴重違紀問題進行立案審查。



公告並指出，黃興國身為中共中央委員，嚴重違反政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和國家法律，政治上蛻變，經濟上貪婪，生活上腐化，其違紀行為性質十分惡劣、情節特別嚴重、影響極壞，嚴重破壞了天津的政治生態，損害了黨的事業和形象，應予嚴肅處理。



公告表示，依據中共紀律處分條例等有關規定，經中紀委常委會議研究並報中共中央政治局會議審議，決定給予黃興國開除黨籍處分，待召開中共中央委員會全體會議時予以追認。此外，中國大陸監察部報請國務院批准開除黃興國公職；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。1060104