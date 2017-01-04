土警方認為夜店襲擊嫌犯系中國籍 曾在敘受訓北京新浪網 (2017-01-04 15:07)
原標題：外媒：土警方認為夜店襲擊嫌犯系中國籍 曾在敘利亞受訓
[環球網報導 記者 趙衍龍]土耳其第一大城伊斯坦堡夜店在元旦凌晨發生槍擊案，造成39人死亡。據英國《泰晤士報》1月4日報導，土耳其警方調查後認為，他們鎖定的犯罪嫌疑人是「中國籍」男子，該男子在敘利亞秘密受訓之後，去年11月才入境土耳其。
報導稱，土耳其警方至今未公佈嫌犯姓名，警方昨日在科尼亞市對兇嫌租賃的公寓進行了突擊檢查，並拘捕了他的妻子，警方稱，兇嫌搬到土耳其之前，也曾跟妻子和兩個子女在吉爾吉斯住過一段時間。
在1月3日的外交部記者會上，有記者提問稱「有報導說，嫌疑人可能是『東突』恐怖分子，事件是否將使中方更加重視應對恐怖主義威脅？」
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