廣東大學畢業生平均月薪17000元中央社 (2017-01-04 15:29)
（中央社記者張謙香港4日電）據公布，中國大陸廣東省大學畢業生的平均月薪為人民幣3726元（約新台幣1萬7000元），研究生則為6223元。
羊城晚報今天報導，省教育廳昨天公布了以上數字，大學生的平均月薪較上年度增加8.33%。
廣義而言，本科生薪酬最高的學科是哲學（4507元）；從專業看，月薪最高的是卻是針灸推拿學（5704元），其次是資訊安全（5428元）和偵查學（5307元）。
在研究生中，廣義而言，以管理學類的月薪最高，有7443元，其次是工學類（6846元），接著是經濟學類（6555元）。
資料顯示，去年廣東普通大學應屆畢業生有53.5萬人，今年初次就業率為95.11%，比上年同期上升0.31%。1060104
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- BENRO百諾 A1292TV0航空鋁旅遊天使二代可拆式鎂鋁合金腳架V
- HAPPYHOME 白色高鞋櫃5U6-240-1262
- 美國Instinct原點-原食凍乾糧 雞肉凍乾全貓配方11.3磅
- adidas ROSE 男 籃球鞋 B54131
- 美國Instinct原點-原食凍乾糧 雞肉凍乾全犬配方12.3磅
- Fabric SCOOP RADIUS PRO 頂級坐墊 碳弓 黑
- 【天梭 TISSOT】Le Locle 力洛克小秒針機械錶(T00642811038
- BRAUN 百靈電鬍刀 5030s
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO幾何方格霧面7x10拉鍊托特
- 【寶石方塊】紅情綠意天然碧璽墜子-925純銀飾
河南警方闢謠「大學生娶同學媽媽」：假新聞【北京新浪網】
印度發生大規模性侵案 官員：她們穿著「太西式」【北京新浪網】
政解|河北建世界最大防塵網 專家：不是徹底的降塵措施【北京新浪網】
誰在縱容服務區里亂收費？【北京新浪網】
2016年北京土地出讓44宗 創十二年新低【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》