（中央社台北4日電）28歲大陸單親爸爸何錫文育有一對雙胞胎，其中小兒子患有腦性麻痺，鄰人見他生活清苦，送他爆米花機當生財工具，何錫文現在天天到街上賣爆米花，希望籌措兒子的醫療費。



紅網今天報導，何錫文2011年在東莞打工時認識了前女友妮子，妮子懷孕7個月後，早產生下一對雙胞胎。早產的治療費，一個多月便花掉了人民幣10多萬元，經濟狀況不佳的兩人只能到處借錢。



孩子出生後一個多月，妮子留下一句話，「我不可能一輩子跟著你還債」，之後便消失。何錫文認為自己沒有理由挽留，只能默默與兩個兒子相依為命。孩子們很懂事，從來沒問過關於媽媽的問題。



孩子兩歲多的時候，何錫文發現這對雙胞胎的差別越來越大，「大的已會走路了，但是小的還不行」，他帶孩子去醫院檢查，小兒子小智被確診為腦性麻痺。



為了幫孩子籌措醫療費，何錫文開始思索賺錢的方法，愛心人士彭女士曾經賣過爆米花，於是送給何錫文一台爆米花機，並教他製作方法。



何錫文的攤位擺在湖南機電職業技術學院外的一家米粉店門口，米粉店的陳老闆也很有愛心，不僅讓何錫文在門口擺攤，也允許用免費用電，「他一個人在外面擺攤，城管會趕他的」。1060104