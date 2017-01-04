韓媒：朴槿惠親信之女引渡難 或躲過獨檢組調查北京新浪網 (2017-01-04 15:09)
原標題：韓媒：韓總統親信之女引渡難 或躲過獨檢組調查
中新網1月4日電 據韓媒4日報導，韓國親信門主角崔順實女兒鄭某3日對丹麥法院延長監禁4周的決定不服提起上訴，當天即被駁回。如無意外，鄭某將在看守所內接受丹麥檢方的引渡調查。
但因丹麥法律保障引渡對象的人權，鄭某若抵制到底，不僅月底返韓無望，還有可能挺過親信門獨立檢察組的辦案時限（最長百日），給韓方徹查崔順實增加難度。
丹麥檢方當天表示，在獲取資料後作出引渡決定至少耗時2到3周，因此他提醒韓國政府儘早提供引渡所需充分資料。如要在鄭某監禁時限，即月內促成引渡，韓國政府最晚也要在15日前正式提出引渡請求。
報導稱，即使丹麥檢方作出引渡決定，鄭某也還可在地方法院對此提出異議，並依法上訴，甚至告到最高法院。這樣一來，鄭某回國將遙遙無期。
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