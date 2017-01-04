青年志工趴趴走 拓展國際關懷實踐力 南臺科技大學受邀參展教育部「2016青年轉動全球」成果發表會



(中央社訊息服務20170104 14:06:42)教育部日前於淡水捷運站舉辦「2016青年轉動全球」成果發表會暨頒獎典禮，同時展示與分享各級學校推行國際化的亮點成果。南臺科技大學在推動國際化上成效卓著，受教育部邀請參加圖文成果展示，此次該校展出「國際合作」和「國際志工」兩個主題，教育部綜合規劃司司長黃雯玲特地前來南臺科技大學攤位參觀，機械系參與跨國車隊學生鄭哲明同學現場說明與日本三重大學跨校赴日本參賽情形。黃司長對於南臺科大藉由跨國合作，跨境服務，培養學生國際溝通的語言應對能力，展現與國際接軌的專業力與國際關懷的實踐力，深表讚賞並給予學生鼓勵。



在「國際合作」方面，南臺科大機械系師生組隊與日本姊妹校三重大學跨國跨校合作，組團參加日本鈴鹿賽道所舉辦之「2015 Ene-1 GP SUZUKA」新世代能源車競賽，競賽用車「日臺之翼」為日本三重大學電機系師生組裝車輛，南臺科大提供車輛測試與行駛數據分析，並由臺灣大魯閣集團贊助車體與車輛零件，競賽結果在全部 89 個參賽隊伍中勇奪第 10 名，在所有參賽的大專隊伍中則名列第 2，成績表現十分亮眼，展現校方在跨區域移動，結合產官學資源拓寬青年學生之國際視野，培養全球移動能力。



此外，在「國際志工」方面，2016年「乘愛菲翔-菲律賓國際志工服務隊TDOC計畫」，由南臺科大國際志工社的同學持續推動至菲律賓執行縮短數位落差服務，今年已經是第七年提供數位教學服務，建置資訊教育的教室與窗口，讓菲國的學生及有興趣的社區居民有更多數位學習的機會，也同時介紹臺灣文化，包括華語教學、書法等具有臺灣味道的課程，以使菲國人民對臺灣文化有深入的認識。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206917.aspx