「暨南國際大學」2016世界綠能大學排名─國立綜合大學第1 台灣第3 全球排名51



(中央社訊息服務20170104 13:32:02) 「世界綠色大學」評比(GreenMetric Word University Rankings)於2010年開始發起，以環境保護與永續發展作為指標，評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等六大項評分。2016年全球共有74個國家、516所大學院校參加評比，競爭激烈，國立暨南國際大學排名第51名、全台第3名，此次臺灣共有24所大學上榜，暨大是國立綜合大學中第一名。



暨大打造國際化大學之特色，同時也省思大學「在地化」的社會責任，期望藉由「扮演地方公共智庫」與「人才培力孵化器」兩項角色，與在地城鎮發展形塑共生、共伴、共榮的「大學城」運作模式。本校積極參與新故鄉基金會在桃米社區重建與生態村之規劃發展，同時也關注籃城社區與菩提長青村的弱勢老人照護，並從水沙連區域豐富多元的歷史人文、自然生態獲取滋養，與水沙連地區形成共生共榮的區域發展生命共同體。



暨大除先天地理條件的優勢外，校園內到處可見綠草如茵、花木扶疏景象，草創建校即完成健全的污染防治設備，規劃良好的操作維護與管理，校園建築有高達88%綠化及自然生態的校區環境是暨大的特點。



該校為維護校園環境與生態的價值，藉由教學研究與日常生活中推廣環境教育，期使全校教職員工生力行節能減碳、培育環境責任的公民，進而實現永續發展的校園文化。近年來校方更投注心力於校園永續發展的規劃與推動；如2009年簽署「塔樂禮宣言」宣示推動的決心，正式成為綠色大學一份子，2015年辦理學生職涯發展活動、心理諮商與性別平等宣導、健康促進活動、三個永續社區服務駐點(桃米、籃城、眉溪)。



此外，該校污水排放皆符合法令規範，總用電、水量不成長、再生能源比例分別為39.83%、設置太陽能集熱系統、照明能源管理系統、生活污水處理再生利用等。並辦理安全與衛生教育訓練；成立綠色大學專責單位、通過ISO14001環境管理認證並積極參與校際綠色聯盟等組織，期能實現永續發展的校園文化，並影響鄰近中小學、社區、社會，甚至國際社會，在能資源短缺與全球暖化危機的時代，顯示出暨大校方作為一個教育團體，對於社會責任的重視，以及為地球永續所進的一切努力。



訊息來源：國立暨南國際大學



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