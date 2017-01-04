新北防災手冊推廣起跑 歡迎大家找碴趣



(中央社訊息服務20170104 13:31:11)為讓防災知識更有趣，賦予活動多元化以提高民眾閱讀樂趣，新北市政府消防局於今天上午10時整消防局9大禮堂舉辦「新北市市民防災手冊推廣起跑活動」，由侯副市長擔任主持人，手冊內容結合消防局吉祥物白犀牛穿上消防各式服裝，展現消防人員的專業外，並透過圖漫搭配淺顯易懂的文字説明各篇章節相關訊息，每篇末的Q&A問答更彙整了多年來市民最常提出的問題，在閱讀的過程中輕鬆增加防災知能。



最近更改編時下賣座電影「屍速列車」並結合最新力作「新北市市民防災手冊」，拍攝出「關門避難-江湖在走 手冊要有」這部宣導影片，將影片中的喪屍比擬成為手冊內容說明的火場致命濃煙並化身為「MR.SMOKY」，強力宣導火災關門避難的重要性，當日更由消防局月曆猛男以假人挑戰為構想，防災手冊為素材飾演小短劇，加深「關門避難-江湖在走 手冊要有」的概念。



為全面推廣新北市市民防災手冊，侯副市長在揭示活動好康資訊後表示相信透過這次趣味看手冊找碴趣抽iPhone的網路推廣活動宣導，能夠讓民眾於趣味中學習防範各類天然及人為災害的正確知能，提升全民的災害應變能力。即日起至1月18日期間進行網路推廣活動，第一波只要至「新北消防發爾麵」粉絲團按讚+分享+留言即可抽福袋，第二波看手冊找碴趣抽iPhone，只要從活動網址「http://www.dsc.ntpc.gov.tw/DPRI2/Message/img/新北市市民防災手冊(找錯字活動用版本).pdf」中找出特別暗藏於各篇中的9個錯別字，以截圖或文字私訊、郵寄的方式回傳，即可參加3C禮品抽獎，獎項豐富包括iPhone手機1支、運動藍芽耳機3組、智能手環10只，豐富大獎等待大家找碴趣。



訊息來源：新北市政府消防局



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