農曆年連假出遊首選 遠傳泰精彩 4G漫遊吃到飽每日百元有找



(中央社訊息服務20170104 11:17:13)農曆年想帶家人一起出國玩嗎？泰國屬熱帶季風氣候，1、2月涼季時氣候舒適宜人，即日起到2月底止，中華民國旅客前往泰國也免簽證費，落地簽證費調降為1,000泰銖；剛好計畫到泰國旅遊的旅客，遠傳也提供4G特定方案用戶享泰國漫遊上網吃到飽，每天只要＄99，免租設備，無需換卡，免費再送蘇黎世百萬海外旅遊意外險！



泰好玩！遠傳4G漫遊 玩遍泰國上網吃到飽 每日只要$99交通方便、旅費便宜、美食購物及舒壓按摩兼具的泰國，是國人經常安排家庭旅行的選擇，今年農曆年有六天假期，天數剛好適合距離台灣不遠的亞洲國家，且正值泰國免簽證費優惠期間，剛好有計畫前往泰國的旅客，遠傳4G漫遊吃到飽推出優惠方案，同樣讓大家輕鬆出國，「玩到哪，打卡到哪」， 4G特定用戶，泰國漫遊上網吃到飽只要$99/天；3G用戶漫遊上網，也享日付$100即享5MB傳輸量，上網吃到飽只要$399/天的優惠。



泰好康！ 遠傳送蘇黎世旅遊意外險泰國擁有迷人的寺廟和精彩的夜生活，在這既有文化歷史又帶點瘋狂混亂的熱帶都市，為了讓消費者安心出國旅遊，遠傳與蘇黎世產物保險合作推出兩大好禮，完成簡易登錄手續，即可免費獲得蘇黎世一百萬元的旅遊意外險保障，加保旅遊不便險，滿$500就可以再享漫遊帳單折抵$100優惠。



泰方便！遠傳漫遊優惠網遍佈全球 暢遊世界最安心除了泰國有漫遊上網吃到飽優惠之外，遠傳電信Wi-Fi、計量/計日型行動數據漫遊服務遍及五大洲。遠傳4G國際漫遊目前已遍布全球64國家/地區，並於日本、韓國、新加坡、大陸、香港、澳門、印尼、泰國、菲律賓、關島 (含塞班、天寧島)、馬來西亞、柬埔寨、斯里蘭卡等地區，提供漫遊上網吃到飽每日最低$99起及Wi-Fi漫遊上網最低每日$149起吃到飽的優惠。遠傳電信讓用戶不論到哪旅遊，都能享有優惠的漫遊服務，暢遊世界最安心！



【貼心小叮嚀】1.4G絕配特定方案係指4G絕配1199(含)以上費率，需簽約24或30個月。用戶需登錄在CONEXUS行動通訊聯盟業者網路方能享優惠費率。2.更多優惠訊息，請上遠傳網站 http://www.fetnet.net/roaming/roaming_event.html查詢。



訊息來源：遠傳電信



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206910.aspx