守護海洋！第一科大號召學生淨灘 清出十大袋垃圾



(中央社訊息服務20170104 11:16:37)守護海洋，還給地球一個乾淨的環境！國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）學生社團日前前往高雄蚵仔寮南灣沙灘舉辦淨灘活動，該校學務長陳銘志、軍訓室及生活輔導室主任徐書信也和參與活動的80位同學們一起挽起袖子加入淨灘行列，大家在烈陽下充滿熱情的撿拾沿岸垃圾，為蚵仔寮南灣沙灘帶來乾淨和美麗的環境。



此淨灘活動由第一科大清大社自發性籌畫與號召志工參與，並多次實地會勘及與當地里長協調後正式啟動。淨灘活動採分組競賽的方式進行，只見參與志工認真地檢視海灘上及消波塊內堆積的垃圾並加以撿拾清理，約莫1個半小時後，讓大家非常的訝異是竟然清出近十幾大袋的垃圾，這次清理出的廢棄物主要為菸蒂、酒瓶及塑膠袋等佔大部分。



經過大家的努力，終於使南沙灘恢復原本乾淨的自然景觀，此行也讓當地居民及遊客留下了深刻印象，為環保意識帶來深具拋磚引玉的作用。第一科大表示，淨灘目的除了還原海灘乾淨模樣之外，在教育意義上，更希望讓大家了解人與大自然間的關係惡化程度，反思人類為甚麼會在日常生活中製造這麼多垃圾，進而思考自身不良的生活習慣，是如何地為大自然帶來那麼多負面的影響。



第一科大清大社希望藉由淨灘活動，喚起大家保護海洋環境意識，並從自身做起，共同清理廢棄物並維護整潔，還給海洋及沙灘一個潔淨的環境，為守護美麗的家園而盡一份心力。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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