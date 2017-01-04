閒物逸盒系列特展中央社 (2017-01-04 11:16)
閒物逸盒系列特展
(中央社訊息服務20170104 11:16:08)文化部所屬國立臺南生活美學館於106年1月7日至3月26日止展出閒物逸盒系列特展，本次展覽有盒器及傳統椅、傳統櫃及文創小物之表現，並結合傳統木藝及西方造型，再以自然形式呈現展品的併接與裝飾等30件作品，展覽期間（2/25、3/18）亦安排二場DIY體驗活動，歡迎各界踴躍參與。
宜佐細木工坊及森佐木工坊陳鴻任老師及陳政憲創作者，對於學校教學及老人學習和特殊教育推廣不遺餘力，並浸潤於教學及創作數十餘年，作品除了展現細木作之製作，也融入西方創作美學之涵意，有木質之溫潤外，也展現藝與形之特色，在材料上選擇臺灣古老的檜木合併歐洲櫸木及胡桃木，呈現木質不同色彩之變化，每件展覽品皆有其精細處，值得細心品味。
國立臺南生活美學館希望藉由閒物逸盒系列特展，讓參觀民眾感受到木材的溫潤及手作的魅力，竭誠歡迎藝文界人士或對自然素材創作有興趣的民眾前來體驗及感受。
訊息來源：文化部
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206908.aspx
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