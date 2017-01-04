原標題：數十名外籍勞工沙特抗議欠薪 被判坐牢與鞭刑

[環球網報導 記者 王莉蘭]法國國際廣播電台1月3日援引法新社報導稱，數十名外籍勞工數月前抗議沙特本拉登集團（Saudi Binladin Group）未付薪水，如今遭當局以騷亂為由，判處鞭刑與坐牢。

沙烏地阿拉伯《祖國報》和《阿拉伯新聞》並未指明這49名勞工的國籍，法新社聯繫的外國使館人員也未能立即提供細節。

報導指出，從2016年初開始追蹤本拉登集團案的《祖國報》表示，為數不明的外籍勞工因破壞公共財產和引發動亂，被判4個月徒刑與300下鞭刑。其他人則被麥加法院判處45天徒刑。

由於石油收入銳減，沙特無法付款給承包工程的私人企業，主要為本拉登集團與沙特歐格（Saudi OgerLtd）兩家公司效力的建築工人因此遭到欠薪。

《阿拉伯新聞》2016年5月曾報導稱，「遭欠薪的工人」在麥加縱火焚燒本拉登集團數輛巴士。