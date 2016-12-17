（中央社記者張淑伶上海4日電）「每次打完電話 你媽總是捨不得先掛」中國大陸有3名70到80歲的老人，用自己平時收集的白頭髮，一針針繡成「家書」，元旦期間在蘇州街頭展示，表達對子女思念之情。



東方網報導，80歲的王爺爺、76歲的陳奶奶和72歲李奶奶在元旦期間，帶著3幅用自己的白髮繡成的「家書」作品現身蘇州山塘街街頭。



文字內容包括「每次打完電話 你媽總是捨不得先掛」、「別帶啥禮物 你就是最好的禮物」等，每一筆都是用白髮繡成，前後共花了40多天。



他們的子女們長期在外工作，有好幾年春節都沒有回到家裡和父母團聚，透過這些作品表達對子女的思念之情，呼籲過年回家。



報導指出，蘇州刺繡有2000多年歷史，被稱為「繡城」，在當地百姓中有深厚的基礎。1060104