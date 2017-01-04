美政府：100%確定俄羅斯黑客曾經干擾美國大選北京新浪網 (2017-01-04 10:12)
原標題：美國政府：100%確定俄羅斯黑客曾經干擾美國大選
國際在線專稿：據美國有線電視新聞網（CNN）1月3日報導，美國國務院發言人約翰·科爾比（John Kirby）日前表示，美國政府已經「百分之百確定俄羅斯黑客曾干擾美國總統大選」。
科爾比表示：「毫無疑問，俄羅斯的確在大選期間播撒了『懷疑與混亂的種子』，並通過網路襲擊干擾我們的大選進程。這不僅是奧巴馬總統、國務卿克里或其他內閣成員的評估，也是來自整個情報界的結論。」
然而，美國候任總統唐納德·特朗普則一直對類似評估表示質疑。2016年12月15日，特朗普曾發文稱：「如果俄羅斯或其他實體發動網路襲擊，為何白宮等了如此之久才做出反應？為何他們在希拉蕊輸掉選舉后才公佈相關信息？」3天后，特朗普再次發文稱：「除非你們當場逮到黑客，否則很難確定攻擊者的身份，為何不在選舉前公佈這些信息？」
科爾比對此駁斥稱：「證據是確鑿的。我們之前只不過是在等待確認而已。我們現在百分百確定，俄羅斯黑客干擾了美國大選。」（沈姝華）
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