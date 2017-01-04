原標題：美司令：將在亞太全面部署F-35因應變局 確保空中優勢

[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]美國太平洋司令部空軍指揮官奧肖納西日前聲稱，「太平洋戰區形勢劇變，中方軍機頻繁在南海飛行，美方將在區域全面派駐F-35戰機，確保擁有空中優勢。」

台灣中時電子報1月4日援引美國《空軍時報》（Airforce Times）報導，美國太平洋司令部空軍指揮官奧肖納西（Terrence O』Shaughnessy）在新年前指出，他的最優先工作是做好前線部署，準備應對下一個危機。太平洋戰區形勢在2016年大幅轉變，並將持續至2017年，美國必須維持空優戰力。

奧肖納西聲稱，從中國的「獨斷行動」，俄羅斯動用長程轟炸機，到朝鮮「挑釁」，太平洋戰區形勢更為複雜。