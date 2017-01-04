福特遭特朗普批評后 取消墨西哥計劃將在美擴廠北京新浪網 (2017-01-04 08:32)
原標題：特朗普的勝利？福特取消墨西哥建廠計劃 將在美國擴廠
[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]福特汽車表示將會取消價值16億美元在墨西哥建廠的計劃，而會擴大在美國密歇根州原有的工廠。英國BBC1月4日報導稱，該汽車製造公司將會斥資7億美元擴廠，並會創造700個工作。美國新當選總統特朗普曾經針對福特以及競爭對手通用汽車在墨西哥生產製造車輛提出了批評。
福特汽車執行總裁菲爾德表示，由於該公司的小型和中型車的銷售下降，取消在墨西哥 建廠計劃部門原因是與「全面利用現有設施的能力」有關。菲爾德還表示，這也是對特朗普在美國創造的商業環境投了信任票。如今福特把原計劃在墨西哥斥資的16億美元的一部分轉到密歇根的工廠，創造700個工作機會，建造電動車。
然而福特不會完全放棄在墨西哥的車輛生產，而是將會把福克斯車型的製造轉到當地原有的工廠以增加利潤。
早些時候特朗普還在推特上表示不認同通用汽車在墨西哥進行某些車型的製造。特朗普周二在推特上批評通用汽車在墨西哥製造Chevy Cruze汽車，並以免稅形式在美國車行出售。
不過通用汽車表示，該公司大多數Chevy Cruze 汽車在美國製造。公司發言人表示，只有占很小比例的兩廂轎車在墨西哥製造。
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