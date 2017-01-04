原標題：印度朝鮮準備好洲際導彈？列裝不等於有戰鬥力

[環球網軍事1月4日報導]印度戰略部隊司令部1月2日從公路機動發射車上成功試射一枚「烈火-4」遠程彈道導彈，這距離上一次「烈火-5」洲際導彈的發射僅過了一周時間。印度媒體歡呼稱，這兩種導彈都已經完成或接近完成最後測試，將提高印度「威懾中國」的能力。無獨有偶，朝鮮領導人金正恩也在新年賀詞中表示，「朝鮮洲際彈道導彈試射已進入收尾階段。」一直被核大國「壟斷」的洲際導彈技術門檻，印度朝鮮真的邁過去了嗎？

「烈火-4」是印度「烈火」導彈家族的第四個型號，射程達4000公里。印媒稱，「烈火-4」在過去5年已進行了6次試射，歷經1次失敗、5次成功，這次成功試射標誌著「烈火-4」導彈已完成最後測試。去年12月26日，「烈火-5」則剛完成第4次試射。相比印度，朝鮮還沒有進行過真正意義上的洲際導彈試射，2016年銀河-3號火箭發射成功，算是朝鮮對洲際導彈技術進行的初步嘗試。

從武器發展規律來看，洲際導彈作為承擔戰略核打擊任務的特殊武器，相關研發、試驗、定型、投產、列裝等都有一系列必不可少的試驗測試程序。世界核大國的現役戰略導彈，大都先後經歷了十年甚至是幾十年的積累發展歷程。即便是在核導彈技術領域積累了豐富經驗的俄羅斯，在最新服役的 「圓錘」潛射彈道導彈上也絲毫不敢偷工減料。2004年首先進行水面和水下拋射導彈模型試驗，從2005年9月第一次導彈飛行試驗到2010年的5年間，「圓錘」導彈共進行了13次試射，從2011年到2014年又以平均每年2次試射的頻率反覆測試和改進，這才最終定型列裝、量產服役，整個發展周期長達10年。印度、朝鮮僅通過幾次飛行試驗和試射就宣布掌握洲際導彈技術，顯然太過草率。

另一方面，從導彈技術水平看，印度和朝鮮的戰略導彈水平遠沒有達到核大國門檻。印度和朝鮮為增加導彈射程，經常只能「土法上馬」。比如印度宣稱「烈火-4」 導彈隔熱罩可承受4000度高溫，而核大國的現役洲際導彈的相應指標在5000度以上；印度「烈火-5」導彈的一級發動機工作時間90秒、二三級各為75秒，而核大國洲際導彈各級發動機工作時間均在60秒左右。在毫秒必爭的戰略打擊中，相形見絀的「烈火」更容易被反導系統探測攔截。

此外，從戰略武器實戰化要求看，洲際導彈的快速列裝並不代表快速形成戰鬥力。例如美國「民兵-3」和俄羅斯「白楊」洲際導彈服役多年，但每年都要反覆進行抽檢性飛行試驗。印度「烈火」系列導彈和朝鮮「大浦洞-2」導彈充其量只進行了研製性試驗和鑒定試驗，連環境試驗、壽命試驗等都沒有完成。姑且不論兩國核武器小型化水平如何，這種連「導彈+核彈」兩彈結合大關都沒過的洲際導彈，其實戰化水平可想而知。