原標題：外媒：中國接替美國領導亞太？或需付高昂代價

[環球網軍事1月4日報導]美國《時代》周刊2016年12月26日一期發表題為《為什麼美國正在失去亞洲？》的文章稱，2016年10月，菲律賓新總統羅德里戈·杜特爾特在訪華期間與中方簽署了一系列協議，世界最大的挖掘企業之一中國交建（CCCC）獲得一份在達沃建造一個港口的合同。達沃是杜特爾特的家鄉，他曾擔任達沃市長。杜特爾特在訪華期間宣布，菲律賓與美國「分道揚鑣」，他還說，在軍事和經濟領域，「美國都輸了」。中國國有企業抓住了這個機會。中方發言人說：「我們致力於讓世界變得更開放。」

在唐納德·特朗普打著支持孤立主義和保護主義的「美國優先」的旗號贏得大選之前，杜特爾特就作出了與中國靠攏的決定。儘管貝拉克·奧巴馬努力使美國重返亞太，但該地區大多數國家正在被拉入中國經濟圈。在候任總統特朗普讓世界不斷猜測其未來的治國方針時，一個更大的問題出現了：美國已經失去亞洲了嗎？

在亞洲從二戰的廢墟中崛起的70年間，美國通過一個由安全同盟編織的網路——美國的7份集體防禦條約中有5份是與亞太地區盟友簽署的，美軍與世界上人口最多的地區聯繫在一起。今天，該地區對全球經濟增長的貢獻率將近40%。

但特朗普的勝利（更不用提英國脫歐和歐洲極右翼的興起）預示了全球向內轉向的趨勢，即國內事務優先於貿易。對許多美國人來說，全球化已成為一個骯髒的詞彙。在2016年11月於秘魯利馬舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上，時任紐西蘭總理約翰·基直言：「我們希望美國留在亞太。但如果美國離開，那麼這個空缺需要被填補，這個空缺將由中國填補。」

在美國退出亞太自由貿易協定的同時，中國提供了替代選項。現在，大多數亞洲國家將中國作為最大的貿易夥伴，這是對多少個世紀以來亞洲自然秩序的回歸。中國的足跡範圍正迅速擴大。以中國在印度尼西亞的活動為例。2016年，中國在印度尼西亞的直接投資預計將達到2015年的3倍。泰國經濟依賴中國遊客，韓國正在建設服務於中國貿易的大型港口。有了杜特爾特訪華時簽署的貿易協定，中國將可能在明年超過美國，成為菲律賓的最大投資者。

一些亞太國家向中國靠攏既是出於個人政治原因，也是經濟需要。目前還不清楚，中國有多麼希望扮演超級大國角色。充當世界警察代價高昂且耗費精力。現在，中國還只是在吉布地建設了首個海外軍事前哨——一個微型基地。同樣不能確定的是，由鷹派和對共產主義懷有戒心的保守人士組成的特朗普內閣，是否會撤出亞太地區。目前，中國外交政策更多的是追求國家利益——南海問題或台灣問題，而不是在意識形態上大做文章。美國外交學會亞洲研究部主管伊麗莎白·伊科諾米（易明）說，中國「還不是地區安全的保障者或亞洲發展中國家實現善治的穩固制度的締造者」。