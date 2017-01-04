原標題：以色列總理內塔尼亞胡涉貪腐案 遭警方盤問3小時

中新網1月4日電 據外媒報導，以色列警方經過8個月秘密搜證調查，揭發總理內塔尼亞胡涉嫌非法收取來自國內外商界人士的饋贈，違反其公務員身份，檢察總長曼德爾布利認為有足夠證據展開刑事調查。

警方當地時間2日到內塔尼亞胡位於耶路撒冷的官邸，向他問話3小時。內塔尼亞胡否認指控，又批評政敵興風作浪，警告對方「別太早慶祝」。

以警方去年就牽涉政商界的貪污案展開調查，先後盤問約50名證人，調查工作最近取得重大突破。曼德爾布利特經初步調查後認為，已取得足夠證據展開刑事調查。

以色列《國土報》披露，以色列及外國商人向內塔尼亞胡合共提供價值數十萬謝克爾的饋禮，當中包括美國億萬富豪、著名化妝品品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）的家族繼承人勞德，他去年9月曾被警方問話。

據報勞德已向警方招認，曾向內塔尼亞胡贈送包括一套西裝等多份禮物，以及資助他的長子亞伊爾旅遊。

警方認為，這些禮物的價值超出勞德報稱的金額，相信並非屬好友贈禮，而是期望從內塔尼亞胡身上獲得利益。勞德否認上述指控。

勞德是世界猶太人大會會長，與內塔尼亞胡屬長期盟友關係，在1990年代末，內塔尼亞胡曾委派勞德，與時任敘利亞總統阿薩德談判。

此外，內塔尼亞胡承認收受法國大亨曼朗的政治獻金。內塔尼亞胡辦公室稱，他在2001年收取曼朗4萬美元獻金，並撥入公共事務基金，用途包括出國推廣以色列，但內塔尼亞胡當時未有擔任公職。曼朗其後因在碳排放額交易及稅務方面涉及詐騙，被判罰款2.83億歐元及監禁8年。

內塔尼亞胡的家人同樣捲入收受利益醜聞，據報導，除勞德之外，澳洲富豪詹姆斯帕克也曾向內塔尼亞胡長子亞伊爾贈禮，包括資助他免費旅遊。內塔尼亞胡的家庭律師希姆隆則曾代表以色列政府，向德國蒂森克虜伯公司採購潛艇，疑存在利益衝突。