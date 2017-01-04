原標題：印度北部發生煤礦坍塌事故 造成18人死亡

新華社新德里1月3日電（記者李明）印度東北部恰爾肯德邦警方2日說，上周發生的露天煤礦坍塌事故中沒有倖存者，事故已造成18人死亡，搜救人員扔在尋找其他遇難者遺體。

去年12月29日，距離恰爾肯德邦首府蘭契390公里的一處露天煤礦發生大面積坍塌事故，20多人被埋。

恰爾肯德邦警方發言人馬利克對媒體說，救援人員已挖出18具遇難者遺體，「沒有倖存者，我們正在尋找另外6名遇難者的遺體。」

事故發生后，數百名救援人員、多部大型挖掘機以及搜救犬到達現場展開搜救。事故原因尚在調查中。

恰爾肯德邦是印度礦藏最豐富的地區之一，煤礦儲量佔全國的29%。