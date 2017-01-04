原標題：斐濟外海發生6.9級地震發佈海嘯預警 暫無傷亡消息

中新網1月4日電 據美國地質勘探局網站消息，日期:4日5時52分，斐濟外海發生6.9級強烈地震，當局隨後發佈了海嘯警告。目前尚無人員傷亡的報告。

法新社報導，地震震中位於斐濟首都蘇瓦約283公里處，震源深度17公里。

在此次地震發生后，該地又連續發生3起5級左右規模地震。