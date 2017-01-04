日警方破獲台灣人詐騙大陸人案件 日媒稱很罕見北京新浪網 (2017-01-04 02:39)
原標題：日警方破獲在日台灣人詐騙大陸人案件 日媒稱實屬罕見
參考消息網1月4日報導 台媒稱，日本福岡縣警方上個月查獲針對中國大陸的詐騙集團活動據點，進出這據點的台灣人對日警坦承涉案。日媒指出，在日本破獲以大陸人為受害者的組織性電話詐欺案，實屬罕見。
據台灣「中央社」1月3日援引日媒報導，福岡縣警方上個月查獲位於福岡縣的古賀市及筑紫野市的電話詐欺集團據點，涉案人打電話到中國大陸詐取錢財。
福岡縣警方去年接獲線報后，到這兩個據點調查，兩處分別有數十名台灣人，內有幾台電腦以及疑似詐欺指南的文件。之後，有部分台灣人對日警供稱「打了詐財電話」。
因日本與中國大陸之間沒簽署引渡條約，因此難以在日本立案，福岡縣警方考慮透過國際刑警組織（ICPO）請中國大陸方面提供相關資訊。
報導稱，針對中國大陸的海外電話詐欺案近年來時有所聞，2014年在非洲的肯亞，有台灣人被當地警方以涉嫌詐欺為由逮捕。
來源：參考消息
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