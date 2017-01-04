原標題：傳聞來襲 潘基文民調落第二

韓總統選舉民調顯示文在寅領先

韓國多家媒體近日公佈了有關韓國總統選舉的最新民調，普遍顯示在野黨共同民主黨前黨首文在寅（小圖）所獲支持率最高，剛剛卸任聯合國秘書長的潘基文（大圖）因受賄傳聞影響位居第二。儘管韓總統選舉將於今年何時舉行尚未確定，不過由於「親信干政」事件持續發酵，這次選舉尚未開始就已引人注目。

略勝一籌

韓國各大媒體的民調普遍將文在寅、潘基文、城南市市長李在明、在野黨國民之黨前聯合黨首安哲秀和忠清南道知事安熙正列為五大潛在候選人。目前，這5人中只有文在寅和安哲秀已正式宣布參選。

韓聯社和韓國廣播公司1日發佈的民調顯示，文在寅目前支持率居首，為21.6%；潘基文以17.2%的支持率排名第二；排名第三的李在明為11.4%；安哲秀和安熙正以4.6%並列第四。

韓國《中央日報》2日發佈的民調顯示，文在寅以25.8%的支持率居首；潘基文以22.7%緊隨其後；李在明、安哲秀和安熙正的支持率分別為13.1%、6.6%和4.5%。

值得注意的是，與《中央日報》去年9月的民調相比，不喜歡潘基文的受訪者從36.4%躍升為57.6%。《中央日報》3日在報導中暗示，這或許與潘基文近來的「受賄」傳聞有關。

韓國《時事周刊》去年12月25日報導稱，潘基文在盧武鉉政府任外交部長期間收受商人朴淵次大約20萬美元，並在2007年年初就任聯合國秘書長不久再次受賄。不過潘基文對此報導已多次強烈否認。

然而，「受賄」傳聞對潘基文依然造成顯著影響。去年9月「受賄」報導尚未發表時，潘基文在《中央日報》民調中力壓文在寅，支持率居首。

有意思的是，在《中央日報》最新民調中，60歲以上人群對潘基文最看好；文在寅則在30多歲的人中最受歡迎、在60歲以上的人中最不受歡迎。

其他三名候選人中，較受關注的是「黑馬」李在明。「親信干政」事件曝光后，李在明率先支持彈劾朴槿惠，被視作要求朴槿惠下台「第一人」，贏得不少人氣。

與去年9月《中央日報》民調相比，李在明的支持率從2.7%升至13.1%，躥升勢頭引人矚目。

仍不明朗

去年12月，韓國執政黨新國家黨內部「挺朴派」和「非朴派」曾商定，總統朴槿惠應在2017年4月離開青瓦台、6月舉行總統選舉。然而，「非朴派」陣營隨後改變立場，與在野黨陣營聯手推動彈劾朴槿惠，因此總統選舉能否如此前預期一樣在今年6月舉行仍存懸念。

除了日期上的不確定，《中央日報》認為此次選舉存在更多變數，包括是否會誕生新黨、以修憲勢力為中心的「第三地帶」將產生多大影響力等。

《中央日報》在最新民調中曾問受訪者：「如果你最支持的候選人不再參選的時候會支持誰？」結果顯示，如果文在寅不參選的話，他的支持者中有31.7%的人將轉投李在明；而潘基文不參選的話，他的支持者中有46.1%的人表示自己還沒決定支持誰。

《韓國時報》2日評述，幾名潛在總統候選人的優劣勢都很明顯，因此要「抓緊時間」儘快彌補劣勢。其中，文在寅的優勢是從政經驗豐富，他曾擔任盧武鉉總統時期的青瓦台秘書室長。在2012年總統選舉中作為民主統合黨候選人與朴槿惠對決，最終以微弱劣勢敗北。

不過《韓國時報》指出，文在寅的劣勢也正是他給人的「親盧」印象，以及他相對溫和的對朝政策，這樣會使他的支持者集中於左翼選民，難以吸引更多中左或中右翼選民。

對於潘基文來說，他給人的印象是「國際領導人」、「為人正直」。在這種印象下，「受賄」傳聞帶來的影響就會格外嚴重。同時，潘基文的國內從政經驗也稍顯欠缺。

由於目前距離可能的總統選舉日期尚有數月時間，因此競選人或潛在競選人的民意支持很可能繼續出現變化。

據新華社