原標題：彈劾案啟庭審朴槿惠拒出席

韓國憲法法院3日下午舉行總統彈劾案第一場庭審辯論，正式啟動總統彈劾案審理程序，不過案件主角總統朴槿惠缺席。

憲法法院要求朴槿惠5日出席第二場庭審辯論，但是朴槿惠的一名律師說，整個彈劾案審理過程中，朴槿惠可能都不會出席。

憲法法院9名法官全部出席當天的庭審辯論。院長朴漢徹在審理前說，憲法法院深知該案對韓國憲法秩序的深遠意義，也認識到針對國家元首的彈劾案獲得通過將產生的影響，因而將嚴格依法公正審理。

由於朴槿惠沒有出席，辯論僅持續9分鐘便結束。憲法法院說，按照法律，無法強迫朴槿惠本人出席庭審。即便朴槿惠5日繼續拒絕出席，該案仍可繼續審理，將由其代理律師代為進行辯論。

朴槿惠的律師李正煥（音譯）說，朴槿惠不打算出席5日的庭審，在整個彈劾案庭審過程中，她恐怕都不會出席。

朴槿惠1日在總統府青瓦台舉行記者會，就「親信干政」事件表態，全盤否認所受指控。這是朴槿惠遭彈劾后時隔23天首次與外界接觸。

彈劾案的公訴人、國會法制司法委員會委員長權性東3日在媒體記者面前質疑朴槿惠為何趕在庭審前2天匆忙召開記者會，卻不願親自上庭自我辯護。權性東批評她身為彈劾案被告，「在法庭外對媒體說東道西的做法不恰當」。

韓聯社分析，將於5日舉行的第二場庭審辯論上，原被告雙方可能展開激烈交鋒。10日將舉行第三場庭審辯論，崔順實、青瓦台前政策調整首席秘書安鍾范、前總統秘書室附屬秘書鄭虎成等人預定出庭。

據新華社