原標題：以色列硬漢染上雅詩蘭黛

以色列警方2日晚以涉嫌任公職期間收受富商禮品為由，在總理本雅明·內塔尼亞胡位於耶路撒冷的官邸對他展開了約3小時的訊問。美國有線電視新聞網稱，這標誌著對內塔尼亞胡的刑事調查正式開始。內塔尼亞胡素有最強鷹派之名，號稱以色列硬漢。

接受訊問

內塔尼亞胡辦公室2日發表聲明，譴責對他的懷疑是「毫無根據的」，並稱調查人員將一無所獲，因為他沒有任何不當行為。2日早些時候，內塔尼亞胡在其臉書主頁上發佈一段視頻，內容是他對自己所在的利庫德集團議員發表講話。

內塔尼亞胡說：「我們聽到了所有的媒體報導。我們看見、也聽見了電視台演播室和反對黨的歡樂情緒和氣氛。我想告訴他們的是，先別急著慶祝。我告訴過你們，現在我再重複一遍：什麼都不會查到，因為什麼都沒有。你們可以繼續給熱氣球充氣（準備慶祝），但我們將繼續領導以色列。」

收受好處

儘管警方和曼德爾卜利特的聲明都語焉不詳，但據以色列媒體報導，本次訊問前警方已對內塔尼亞胡涉嫌收受本國及外國富商禮物展開了長達數月的秘密調查，其間共詢問了約50名證人。

這其中包括美國的猶太億萬富翁、雅詩蘭黛公司創始人之子、世界猶太人大會主席羅納德·勞德。據稱勞德曾給內塔尼亞胡送禮，併為他的旅行「埋單」。

以色列電視10台稱，內塔尼亞胡長子亞伊爾也曾接受澳大利亞富豪詹姆斯·帕克的禮物和免費旅行讚助。

此外，去年11月，曼德爾卜利特啟動針對內塔尼亞胡的一項調查，內容涉及一樁德國防務公司的潛水艇買賣。據稱內塔尼亞胡的一名律師密友與這家德國公司有商務往來。不過調查迄今未給內塔尼亞胡定罪。內塔尼亞胡還承認曾從法國商人阿諾·曼朗處獲得約4萬美元的資金，只不過並非如曼朗所言是在2009年接受的競選資金，而是在2001年接受的公益活動資金，當時內塔尼亞胡並不任公職。曼朗因稅務欺詐被判8年監禁，正在獄中服刑。據新華社