原標題：華裔特朗普欲競印尼總統

美國當選總統唐納德·特朗普的生意夥伴、印尼房產大亨哈里·塔諾2日披露，他可能參加2019年舉行的印尼總統選舉。

塔諾接受澳大利亞廣播公司採訪時說，如果屆時找不到可以代表自己「解決這個國家問題」的候選人，「我可能試著自己去競選總統……不為自己，而是為了這個國家」。

塔諾現年50歲，是印尼知名的華裔開發商和傳媒大亨。早在2014年就謀求過副總統提名，但告失敗。此後，塔諾自己創建「印度尼西亞統一黨」，利用微博客網站「推特」和自己的電視台作為政治宣介平台。

眼下，塔諾正與特朗普旗下企業在印尼合作開發兩處地產項目，分別是佔地100公頃的巴厘島六星級豪華度假村以及首都雅加達市郊的高爾夫度假村項目。這兩個項目預計在特朗普任內完工。英國《衛報》報導，塔諾聲稱有接近特朗普的「渠道」，迄今已安排兩位印尼政要會見過特朗普，分別是印度尼西亞人民代表會議（國會）議長塞提亞·諾凡托和副議長法德利·索恩。特朗普當選美國總統后，塔諾及其旗下企業引發更多關注，他旗下的傳媒公司「MNC集團」股價自去年11月上旬以來大幅飆升。據新華社