東海大學宿舍跨年夜失火 幸無人員傷亡NOWnews今日新聞 (2017-01-01 13:04)
跨年夜不安寧！台中東海大學一棟教職員工宿舍，今天(1日)凌晨跨年後驚傳起火，火舌不斷竄出，嚇壞現場師生。警消獲報到場後，確認沒有人員傷亡、受困，在30分鐘內就將火勢撲滅，至於詳細的起火原因仍須進一步釐清。
據了解，現場為東海大學教職員工宿舍、一棟2層樓磚造建築，今天凌晨跨年倒數後，0點多左右驚傳失火。由於現場不斷冒出火舌，嚇得師生趕緊逃出。
警消獲報到場後，第一時間搜索火場，確認無人員受困、傷亡，30分鐘後就將火勢撲滅，至於詳細的起火原因，仍待進一步調查釐清。
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