「大鬍子」James Harden在1日寫下生涯最佳紀錄，單場攻下53分、16籃板、17助攻，率火箭以129比122擊敗尼克。

Harden此役投26中14，包含9記三分球，狂砍53分、雙雙寫下生涯新高，也成為本季第7位單場得分突破50分的球員。

這是Harden本季第8次大三元進帳，並且成為NBA史上第一位能夠創造50分、15籃板、15助攻以上的球員。

另外Harden也追平「上古神獸」Wilt Chamberlain的大三元最多得分紀錄，Chamberlain在1968年3月18日代表76人出戰湖人時，攻下誇張的53分32籃板14助攻。

除Harden之外，火箭以Ryan Anderson攻下25分表現最佳，替補上陣的Eric Gordon則有15分進帳。

尼克此役人手短缺，Kristaps Porzingis、Courtney Lee皆因傷缺陣，第一得分手Carmelo Anthony也因為左膝痠痛的關係僅上場19分鐘，拿下7分。

人手短缺的尼克靠Brandon Jennings攻下本季新高32分，以及Derrick Rose拿下21分和火箭一路糾纏，但依舊敵不過Harden的生涯最佳表現。