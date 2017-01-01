NBA／大鬍子超級大三元 創史上第一紀錄NOWnews今日新聞 (2017-01-01 13:14)
「大鬍子」James Harden在1日寫下生涯最佳紀錄，單場攻下53分、16籃板、17助攻，率火箭以129比122擊敗尼克。
Harden此役投26中14，包含9記三分球，狂砍53分、雙雙寫下生涯新高，也成為本季第7位單場得分突破50分的球員。
這是Harden本季第8次大三元進帳，並且成為NBA史上第一位能夠創造50分、15籃板、15助攻以上的球員。
另外Harden也追平「上古神獸」Wilt Chamberlain的大三元最多得分紀錄，Chamberlain在1968年3月18日代表76人出戰湖人時，攻下誇張的53分32籃板14助攻。
除Harden之外，火箭以Ryan Anderson攻下25分表現最佳，替補上陣的Eric Gordon則有15分進帳。
尼克此役人手短缺，Kristaps Porzingis、Courtney Lee皆因傷缺陣，第一得分手Carmelo Anthony也因為左膝痠痛的關係僅上場19分鐘，拿下7分。
人手短缺的尼克靠Brandon Jennings攻下本季新高32分，以及Derrick Rose拿下21分和火箭一路糾纏，但依舊敵不過Harden的生涯最佳表現。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sony 手提包．EST 手提包．Cole 手提包．NARAYA 曼谷包 手提包．ECO 手提包．Sika 手提包．多功能 ipad 手提包．Town 手提包．mit 手提包．DAKS 手提包．agnes b. 手提包．look 手提包．Dior 手提包．FURLA 手提包．CROSS 手提包．BURBERRY 手提包．JJL 手提包．LV 手提包．MIU 手提包．JUSBY 手提包．mia 手提包．Arena 手提包．BURCH 手提包．Soft 手提包．alma 手提包．大手提包．LOEWE 手提包．Apple 手提包．OVE 手提包．elmo 手提包
- HAPPYHOME集層木大茶几5U6-181-811
- 【SEIKO】Presage 羅馬時光開芯機械女錶(4R38-01B0K SSA850
- 【日本DOPPELGANGER營舞者】加寬行軍床-灰橘#CB1-100
- 日立14L除濕機RD-280DR金
- JP Kagu 日系2人座/雙人座皮質落地沙發-米色
- 正負零±0 電池式無線吸塵器 XJC-Y010(藍)
- 【La Jolla】巴黎戀人 純鈦鍺手鍊(琺瑯-男款)
- NINE WEST--麂皮蝴蝶結飾粗跟短靴-俐落黑
- 【Timberland】Mens Quartz 時尚腕錶(TBL.14531JSU/07)
- SKECHERS (女) 健走系列 GO Walk 3 - 14154GRY
首當教練即帶領球隊奪冠 15年啊！王皓他一直都在【北京新浪網】
江宏傑福原愛台灣婚禮無伴郎伴娘 神秘嘉賓是誰【北京新浪網】
媒曝劉詩雯將參加福原愛婚禮 作為神秘嘉賓登場【北京新浪網】
乒超-主將之戰馬龍爆冷負96年小將 霸州八一爭冠【北京新浪網】
仗義!劉詩雯連夜赴台參加福原愛婚禮 暖心送祝福【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》