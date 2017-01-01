（中央社記者游凱翔台北1日電）刑事警察局今天指出，熱門品牌「HITO本舖」訂戶個資疑似外洩，近期有詐騙集團假冒客服、銀行主管名義，要求客戶前往ATM解除分期設定，最後發現遭詐騙時，為時已晚。



刑事局表示，歲末歡慶的時間，總有許多男女上網選購禮物，而熱門網路品牌「HITO本舖」的訂戶個資疑似外洩，10月起不少客戶紛紛收到假冒客服人員、銀行員來電，聲稱不慎設定為分期扣款，要求到ATM解除設定。



警方指出，不少被害人聲稱，接到電話時，歹徒均能明確說出訂購的貨品名稱、價錢、日期及寄送方式，並強調因員工疏失不慎設定為連續12期每月扣款新台幣799元，要求被害人前往ATM解除設定，最後發現被詐騙時已為時已晚。



警方強調，ATM沒有解除分設定的功能，且銀行不可能在下班時間撥打電話給民眾，若接到類似電話一定是詐騙，若有疑慮可上165反詐騙專線網站查詢。1060101