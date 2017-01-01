（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是2017年元旦，也是連續假期第2天。國道上午部分南下路段車速慢；高速公路局說，午後可能出現另一波車潮，預估12個路段易塞車。



高公局說，上午西部國道時速低於每小時40公里的路段，包括：國1南向湖口-竹北、北向內湖-五堵、國3南向土城-樹林、國10東向燕巢-燕巢系統等路段，其餘路段行車大致順暢。



高公局預估中午過後，國道可能有出遊及北返車潮，國1南向八堵-圓山、后里-大雅、北向雲林系統-埔鹽系統、頭份-竹北、國3南向新台五路-南港系統、北向竹山-霧峰、沙鹿-大甲、大山-茄苳、龍潭-樹林及木柵-南港系統等路段均可能發生車速低於每小時40公里的壅塞。



國5路段部分，上午行車大致順暢。高公局預測，中午南下高乘載管制結束後，可能出現一波南下車潮，北上車流也將逐漸湧現，南向南港系統-坪林及北向宜蘭-坪林路段車速也都可能低於每小時40公里。



高公局預估今天國道全日雙向交通量為120萬車公里，約為年平均的1.4倍。1050101