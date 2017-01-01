英國「獨立黨」前黨魁「法拉吉」或許會演電影。他演的當然是他參與的「脫歐大戲」。



「獨立黨」金主「班克斯」寫了一本他和「法拉吉」等人在各方都不看好的情況下，贏得「脫歐」公投的書「脫歐壞小子」。



「班克斯」的發言人說，美國一家大片場想把「脫歐壞小子」拍成電影，正在和他們洽談版權事宜。發言人說，這本書寫得就像是個劇本，要改編的地方不多。要是談得成，「法拉吉」會參與演出。而電影的收入將捐給慈善機構。



(圖片取自網路)



