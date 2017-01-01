土國夜店新年夜慘遭掃射 伊斯坦堡巿長證實為恐攻NOWnews今日新聞 (2017-01-01 12:39)
土耳其知名夜店在跨年夜發生槍手掃射事件，造成至少35人死亡、40人受傷。伊斯坦堡市長沙辛(Vasip Sahin)表示，目前這起事件被定調為恐怖攻擊，府方正展開緊急調查。
據英國廣播公司(BBC)報導，土耳其伊斯坦堡夜店Reina在跨年倒數後不久，凌晨發生歹徒穿著聖誕老人服裝持槍攻擊案，警方估計掃射造成20至30人受傷。沙辛表示，目前鎖定1名穿聖誕老人服的槍手，朝恐攻案件偵辦。
據路透社報導，穿聖誕老人裝的歹徒在夜店內狂掃射，造成至少約20到30人受傷。沙辛表示，槍手進入夜店後先對1名員警開槍，然後就開始在夜店內掃射。
2016年是土耳其多災多難的一年，其中包括在加濟安泰普1場婚禮上的炸彈攻擊，上月初在伊斯坦堡的兩起爆炸案、安卡拉軍車被襲擊等等，皆鎖定庫德族好戰組織及伊斯蘭國(IS)犯案。伊斯坦堡成為恐怖分子攻擊焦點，全巿共1萬7000名警力全都嚴密以對。
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