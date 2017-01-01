嘉義妙齡女疑遭男友虐死 棄屍住處騎樓下NOWnews今日新聞 (2017-01-01 12:43)
今天(1日)上午4點多，嘉義縣治特區吉祥三街驚傳凶殺案！一名26歲朱姓女子陳屍騎樓下，被發現時身上和頭部有多處毆傷，明顯死亡多時；警方目前已逮捕涉嫌重大的22歲邱姓男子，目前正調查中。
據了解，今天上午4點多，朱女被發現陳屍於吉祥三街一處出租套房的騎樓下，其臉、手、鼠蹊部等處，有嚴重毆傷，疑似遭凌虐致死，報案人為死者的同居人22歲邱男，然而警方獲報到場後，邱男卻不見蹤影，警方經搜索在案發現場附近超商發現他，並將他帶回調查。
警方表示，邱男遭逮後向警方供稱不知朱女死因，至於其身上的毆傷，邱男則表示是他人所為，自己僅在當時把她的屍體從4樓住處搬到騎樓下並報警；經調查，邱男的報案時間與監視器所拍下他的行蹤有明顯出入，警方懷疑他涉嫌重大，初步懷疑是情感糾紛引發殺機，正進一步釐清案情中。
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