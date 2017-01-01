▲陸元琪（左）在臉書諷刺前夫袁惟仁和陳葳。（圖／翻攝陸元琪臉書，2017.01.01）

袁惟仁和結婚14年的陸元琪，才辦離婚不到24小時，就被拍到跟世新大學G奶網紅陳葳一起回家，陸元琪之前雖然沒說話，但在昨天的臉書中，不僅暗酸前夫，更諷刺陳葳是「狐狸精」。

陸元琪在臉書表示，「我覺得女人真的應該要愛自己，把愛自己放在最前面，因為現在外面的狐狸精實在太多，這些狐狸不見得是真的愛妳的男人，也不見得是想從妳的男人身上得到金錢或是名氣，有部分此類動物是為了『證明自己可以用身體去得到勝利』，她們只想用身體去證明，自己可以征服那些大家眼中心中認定的好男人，也會為她們脫褲子。」

陸元琪並透露「我的孤單，刺痛我很多年了，前面的十多年，每天的夜晚，我靠藥物睡覺，好讓我半夜不亂想，早上又可以照顧好孩子。我想克服自己的憂鬱症，因為我告訴自己，如果我憂鬱，我的孩子怎麼健全的成長。」

「一直到前幾年，我發現～彼此的努力都沒有用時，我開始運動（其實我一段時間運動，一段時間酗酒。）我開始看著鏡子裡的自己，然後我發現，很好，我保持得還不錯，我能把自己還給自己了！現在的我不需要藥物就能入睡，吃再多的東西也不會肥胖，不去胡思亂想對方在外面做了什麼，便多了更多時間思考自己再來想做些什麼。」

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您 飲酒過量有礙健康！※

