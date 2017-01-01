聯合國安全理事會31日通過決議，無條件支持由俄羅斯和土耳其合力促成的敘利亞內戰停火協議。決議中聲明，安理會支持俄羅斯與土耳其協力終止敍利亞戰火，讓敘國政治安定。

俄羅斯和土耳其宣布最新停火協議，這是最近第3次的停火協議。支持阿薩德政府的俄羅斯及伊朗，與支持反抗軍的土耳其將於本月在哈薩克首都阿斯塔納(Astana)舉行和談。

俄羅斯與土耳其重申立場，雙邊跳出來斡旋停火並非試圖取代安理會，反而是凸顯對聯合國捍衛和平的支持。安理會也表示，對於雙邊斡旋停火樂觀其成。

「敍利亞人權觀察」組織(Syrian Observatory for Human Rights)表示，30日起停火協議生效後，目前雙邊保持冷靜，敘利亞暫時都無戰事。美國則未參與這項協議，俄羅斯表示，希望美國總統當選人川普1月就職後，能夠爭取美方加入。