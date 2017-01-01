美國總統當選人川普將在本月20日正式就任總統，當地時間31日他在一場跨年晚會上被問到上台後會不會和台灣總統蔡英文見面？川普回說：「讓我們拭目以待吧」(We'll see)，頗為耐人尋味。

據路透社報導，31日晚間川普參加佛州的一場跨年活動時，被問及若總統蔡英文在他就任後訪美，會不會與她見面。川普回答，「讓我們拭目以待」(We'll see)，然後就沒有多做說明，留下無限想像空間。

川普昨日透過推特發文，向大家賀年，除了祝大家新年快樂，還指他祝福的人包括他的許多敵人，以及那些跟他鬥且輸得太慘，而手足無措的人，不改幽默狂人風格。

談到歐巴馬大動作制裁俄羅斯，稱其派駭客干預美國總統大選，他表示不相信普亭會這樣做。他並說更多真相會在未來他上任後，一一浮上檯面。