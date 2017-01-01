上任後是否與蔡英文總統見面 川普：讓我們拭目以待NOWnews今日新聞 (2017-01-01 12:48)
美國總統當選人川普將在本月20日正式就任總統，當地時間31日他在一場跨年晚會上被問到上台後會不會和台灣總統蔡英文見面？川普回說：「讓我們拭目以待吧」(We'll see)，頗為耐人尋味。
據路透社報導，31日晚間川普參加佛州的一場跨年活動時，被問及若總統蔡英文在他就任後訪美，會不會與她見面。川普回答，「讓我們拭目以待」(We'll see)，然後就沒有多做說明，留下無限想像空間。
川普昨日透過推特發文，向大家賀年，除了祝大家新年快樂，還指他祝福的人包括他的許多敵人，以及那些跟他鬥且輸得太慘，而手足無措的人，不改幽默狂人風格。
談到歐巴馬大動作制裁俄羅斯，稱其派駭客干預美國總統大選，他表示不相信普亭會這樣做。他並說更多真相會在未來他上任後，一一浮上檯面。
關鍵字：
上一則：印尼雅加達僑界慶元旦
下一則：印尼雅加達僑界慶元旦
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
北韓推出美女空姐月曆吸引觀光客【中廣新聞網】
超級計算機研發被指像核武競賽 美效率低於中國【北京新浪網】
奧巴馬為何認定俄羅斯干預美大選 斯諾登再爆料【北京新浪網】
川普：沒有電腦就安全【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》